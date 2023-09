Tg1 | speciale scoregge | la Rai e il processo che puzza di farsa

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 24 settembre 2023) La Rai tv parla di sé: una annosa faccenda di persecuzioni e di, destinata a finire davanti a un giudice. Poi dicono che è la casa degli italiani: ciò, speremo de no. La Rai, il Tg uno della Rai, questa notizia non l’ha mai data, perché i panni sporchi si lavano in casa, le mutande poi non ne parliamo, ma la cosava, non poteva restare confinata, da Saxa Rubra o via Teulada si spandeva come una nube tossica, finché non è arrivata a piazzale Clodio e in gennaio alla sbarra sarà mezzo notiziario nazionale (di prima, del regime precedente): i presunti infamoni rispondono ai nomi dei due ex direttori del Tg1, Andrea Montanari e Giuseppe Carboni, il vice Filippo Gaudenzi, la giornalista Costanza Crescimbeni, il caporedattore Piero Damosso e infine il suo vice Marco Betello. Tutti a rispondere di atti persecutori, insomma di mobbing, secondo le ...