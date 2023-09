Teste mobili | l’arte dell’illuminazione dinamica

Leggi su tuacitymag

(Di domenica 24 settembre 2023) L’illuminazione aè perfetta per organizzare qualsiasi tipo di evento che sia una sfilata di moda, uno spettacolo musicale, teatrale o di danza. Se pensi di sceglieredelle, ecco tutte le informazioni utili per non sbagliare. In cosa consiste l’illuminazione a? Lesono sostanzialmente dei veri e propri proiettori, oppure dei fari che ruotano su se stessi. Questo tipo di illuminazione rappresenta senza dubbio una delle soluzioni più ottimali e funzionali che vi siano oggi commercio per valorizzare e conferire successo ad uno spettacolo. In vendita trovi diversi tipi di...