Terribile tragedia nel giardino | uomo attaccato da vespe e ucciso davanti agli occhi del figlio

(Di domenica 24 settembre 2023) Oggi Notizie Uno sconvolgente evento ha recentemente sconvolto la tranquillità di Mike Alford, undi 59 anni. Mentre era intento a fare dei lavori di manutenzione nel suo, è statoall'improvviso da uno sciame di. Nonostante i tentativi disperati di salvarlo da parte della sua famiglia, Mike non ce l'ha fatta. Mike Alford stava lavorando tranquillamente sulla veranda di casa, quando ha inavvertitamente disturbato un nido dinascosto nel terriccio che stava spostando. Gli insetti, infastiditi, si sono scati contro di lui in un attacco implacabile, ricoprendo il suo corpo di punture in pochi istanti. Colpito da una tale violenza, Mike ha perso conoscenza poco dopo l'attacco, lasciando la sua famiglia in uno stato di shock e disperazione. La figlia ...