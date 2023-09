Terracciano si impone sull’Udinese | vince la Fiorentina 2-0!

Leggi su inter-news

(Di domenica 24 settembre 2023) La, pur soffrendo le incursione dell’Udinese, riesce are in trasferta. Nei primi minuti della sfida un calciatore viola subisce un duro infortunio. CONCRETEZZA – Udinese-, gara valida per la quinta giornata di campionato, termina 0-2. Il risultato finale, però, non descrive perfettamente la sfida. I padroni di casa, infatti, costruiscono molto di più e in più occasioni spaventano i viola, che però sono più bravi al concretizzare. Il gol del vantaggio della, che orienta la partita di campionato, arriva al 32? da parte di Martinez Quarta. Il difensore centrale, che la infila col destro all’angolino, viene lanciato a rete da Bonaventura. Nei primi 45? come nel secondo tempo, comunque, l’Udinese di Andrea Sottil dà filo da torcere agli avversari. La squadra dinzo ...