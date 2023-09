Terra amara | anticipazioni dal 25 al 30 settembre 2023 | l' arrivo di Ümit

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 24 settembre 2023)assicurerà al suo pubblico l'ennesima settimana di programmazione ricca di eventi e novità, a partire dall'di un nuovo controverso personaggio che creerà molto scompiglio a Cukurova, ossiaKahraman. Intanto, Zuleyha sarà disperata per la morte di Yilmaz e Demir proverà a confortarla. La donna, però, deciderà di lasciare la tenuta per tutelare la reputazione di Yaman, ma lui le proporrà di rimanere a vivere lì con lui e i loro bambini e la Altun accetterà. Dal canto suo, anche Mujgan sarà triste per la morte di Yilmaz, mentre Behice sognerà di mettere le mani sull'eredità di Akkaya. In seguito, Fekeli affiderà gli affari di Yilmaz al nipote Fikret, mentre Gaffur sarà intenzionato a trasferirsi in Germania. Fadik, però, avrà paura che Sevda licenzierà lei e Rasit, dopo la partenza del cognato. ...