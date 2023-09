Teo Mammucari affonda Mediaset | le parole su Enrico Papi e Gerry Scotti

(Di domenica 24 settembre 2023) Tra i tanti addii che hanno caratterizzato la nuova stagione televisiva dic’è anche quello di Teo. Il conduttore romano parteciperà a Ballando con le Stelle, ma il dispiacere per come sarebbero andate le cose a Cologno Monzese è ancora vivo. Senza peli sulla lunga, il mattatore ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero dove ha puntato il dito contro gli autori del Biscione, rei di non essersi rinnovati in trent’anni. La polemica ha anche coinvoltoed. Teo: che frecciata a! Ai microfoni de Il Messaggero, Teoè tanto deciso quanto determinato nel spiegare cosa l’ha spinto a lasciare. Esatto perché il conduttore ci tiene a sottolineare: ...

Teo Mammucari , intervistato da Il Messaggero, ha parla to del motivo per cui ha deciso di lasciare Mediaset al timone de Le Iene e nella giuria di Tu ...

Thais Souza Wiggers nata il 24 ottobre 1985 a Florianopolis, in Brasile, è la ex compagna di Teo Mammucari ed è una modella. I due si sono ...

Teo Mammucari : “Mediaset? Non posso lavorare dove non si fa niente di nuovo da 30 anni” Tra i concorrenti della nuova edizione di “Ballando con le ...

è protagonista di diverse novità in questo periodo, in primis la sua partecipazione come concorrente della prossima edizione di 'Ballando con le stelle'; in secondo luogo, il suo ...La comica ha sostituito l'uscente(nuovo concorrente di Ballando con le Stelle) e ha commentato le esibizioni dei nuovi talenti arrivati in studio. Durante la puntata, però, non è ...

Teo Mammucari è protagonista di diverse novità in questo periodo, in primis la sua partecipazione come concorrente della prossima edizione di “Ballando con le stelle”; in secondo luogo, il suo ...Dopo queste affermazioni, Teo Mammucari ha parlato di Pier Silvio Berlusconi: "L'ho visto solo una volta, è stato nobile e cortese. Gli posso solo dire grazie ", aggiungendo di non aver mai avuto ...