Temptation Island | Massimo Colantoni racconta il dramma vissuto dopo la nascita del piccolo Edoardo | “Ha rischiato tanto | mi è cascato il mondo addosso”

Leggi su isaechia

(Di domenica 24 settembre 2023) Nella giornata di ieri, storico e discusso ex protagonista diè intervenuto ai microfoni di Giada Di Miceli, nel corso della trasmissione Non succederà più in onda sulle frequenze di Radio Radio. Lo scorso 31 agosto l’ex volto del reality delle tentazioni è diventato papà del, nato dalla sua relazione con Denise. Nel corso della chiacchierata con la speaker radiofonica,hato come ha conosciuto la sua compagna e come Denise gli ha comunicato la dolce attesa: Io e Denise ci conosciamo da un pochino prima, ci siamo conosciuti attraverso i social, Instagram a luglio 2021. Qualche messaggio qua e là in direct, ci siamo scritti per un paio di mesetti. Poi ci siamo persi di vista e ci siamo ...