Temptation Island | Gabriela Chieffo risponde alle critiche per i 45 kg persi | Adesso parlo io

Ospiti a Verissimo nella puntata di sabato 23 settembre, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara , ex protagonisti di, hanno raccontato il loro percorso insieme e, in particolare, Gabriela ha rivelato che il dolore per il tradimento del fidanzato le aveva provocato una ferita psicologica non ...... dove in studio sono arrivati Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara , coppia che ha dato spettacolo - uno spettacolo molto trash - nel corso dell'ultima edizione di. I due hanno ...

Gabriela Chieffo di Temptation Island: «Dopo i tradimenti di Giuseppe sono dimagrita 45 chili». E pubblica le ilmessaggero.it

Temptation Island, Gabriela Chieffo: "Per Giuseppe ho perso 45 chili". E pubblica le foto del "prima e dopo" Today.it

A Verissimo, Gabriela Chieffo ha rivelato di aver perso 45 kg a causa delle sofferenze d'amore, provocando una bufera di commenti negativi. Stanca di tutte queste chiacchiere, l'ex concorrente di Temp ...Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, hanno avuto un percorso turbolento. Dopo vari tradimenti di Giuseppe, Gabriela voleva lasciare tutto, ma ...