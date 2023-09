Taylor Swift allo stadio per Nfl | coppia con Travis Kelce?

La cantante ha svelato i suoi brani preferiti di Speak Now, uno dei suoi album più famosi uscito da poco in una nuova versione

Sophie Turner , fresca di divorzio da Joe Jonas , si concede una serata a New York con l’ex storica (e famosissima) del membro dei Jonas Brothers: ...

Taylor Swift e Sophie Turner sono state avvistate mentre Cenavano insieme a New York. L’evento potrebbe sembrare ordinario se non fosse per un ...