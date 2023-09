Supplenze | la scuola del merito è quella dell’algoritmo che mi ha lasciata a casa Lettera

Sciopero delladomani lunedì 25 settembre 2023. Il ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato che ... contro regolamentoe algoritmo che penalizza docenti precari inseriti in ...In generale la legislazione in tema diè soggetta, molto più che in altri settori economico sociali, alla normativa di settore, ...perché il Miur [1] ha provveduto a regolamentare leai ...

Supplenze GaE e GPS, Pantuso (Uil Scuola Rua Lazio): “L’algoritmo semina errori e ingiustizie” Orizzonte Scuola

Interpello Nazionale per supplenze classe di concorso EEHN – “Scuola primaria indirizzo Montessori” – Ufficio ... USR Sicilia

(Adnkronos) - Sciopero della scuola domani lunedì 25 settembre 2023. Il ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato che la Csle (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) ha proclamato uno ..."Nelle scuole dell’infanzia e nelle primarie – assicura Sara Errani, segretaria generale Flc Cgil – gli insegnanti non vengono più chiamati attraverso le graduatorie delle supplenze, perché sono ...