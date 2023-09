La Final Four di Supercoppa LNP 2023 Old Wild West, in programma sabato 23 e domenica 24 settembre, sarà ospitata dalla città di Montecatini Terme. ...

Basket 2023 - 2024 Serie A2 Girone Rosso Squadra Scaligera Basket Verona La Tezenis Verona chiude l'avventura incon la sconfitta in Semifinale contro Trapani Shark per 82 - 62 con i siciliani che accedono alla finale in programma domenica. Unache ha accompagnato la squadra gialloblu ...I ragazzi di Ramagli chiudono l'avventura incon la sconfitta in semifinale contro Trapani per 82 - 62 . Una partita segnata già dal primo quarto con i siciliani avanti di 9 punti dopo ...

Supercoppa LNP Serie B Nazionale alla Pielle Livorno, vittoria in finale su Ruvo Sportando

Supercoppa LNP, Trapani Shark conquista il trofeo: battuta in finale Treviglio Today.it

La Blu Basket rincorre per tutta la gara, ma non riesce a raggiungere Trapani che si aggiudica la finale di Montecatini Terme (83-67) e conquista la ...Grazie al netto successo nella finale della Frecciarossa Supercoppa 2023, Luca Banchi è diventato il 19° coach a vincere la competizione e ad affiancare Alberto Bucci, Phil Melillo, Zelimir Obradovic, ...