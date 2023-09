Superbike | Alvaro Bautista piega Rea e Razgatlioglu nella Superpole Race ad Aragon!

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) Una vittoria alla. Lo spagnolo della Ducati aveva voglia di dimostrare il proprio valoredi Aragon, tappa del Mondiale 2023 digara “veloce”, volta a premiare coi punti i primi nove classificati, l’iberico ha mostrato gli artigli nei confronti dei suoi rivali più qualificati, Jonathan Rea e Toprak. Ci ha provato Jonny a fare la differenza con la sua Kawasaki. Eccezionale il modo in cui il nord-irlandese ha pento l’ultima curva, mettendo a frutto le grandi doti di scorrevolezza della ZX-10RR. Tuttavia,nelle ultime due tornate ha fatto i numeri. In primis, infilando in una staccata da straccio di licenza, ...