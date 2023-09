Superbike | Alvaro Bautista domina gara-2 ad Aragon | 3° Rinaldi Sfortunato Locatelli

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) Una domenica bestiale, una domenica da. Troppo forte il centauro della Ducati in-2 del GP di, round del Mondiale 2023 di. Il pilota spagnolo della Rossa ha salutato la compagnia molto presto e, con un ritmo inarrivabile, è giunto in solitaria sotto la bandiera a scacchi portando a 53 la vittorie in carriera nella categoria e ad un bel +47 il margine di vantaggio in classifica generale sul turco Toprak Razgatlioglu (secondo in-2 a 4.064). Niente da fare per l’alfiere di Iwata, costretto a lottare spalla a spalla con il compagno di team Andrea, obbligato però a fermarsi anzitempo per un problema tecnico. Peccato per il pilota nostrano, autore di una seconda manche sugli scudi. A completare il podio è stato l’altro ...