Studiosi dissidenti | è nata la ribellione al politically correct

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 24 settembre 2023) La crisi che l’Occidente sta vivendo è, in primo luogo, una crisi culturale. Il trionfo mediatico ed intellettuale di una serie di dogmi che sarebbe azzardato mettere in discussione sta restringendo sempre più gli spazi di libera espressione e di discussione critica. Ormai sembra quasi normale che una rivista di fisica ritiri un saggio parecchi mesi dopo la pubblicazione, a seguito di una campagna politica, oppure che ci si confronti sulla possibilità (davvero folle!) d’introdurre il reato di “negazionismo climatico”. È in questo quadro che, per iniziativa di alcunie intellettuali, èFree Academy. Si tratta di un tentativo di porre le basi di una rinascita intellettuale che ridia legittimità al confronto delle idee e al pluralismo, mentre oggi sembra imporsi l’intolleranza di un progressismo che si ...