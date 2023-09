Stop alle chiamate indesiderate | come fare da oggi

Leggi su quifinanza

(Di domenica 24 settembre 2023) Gli operatori telefonici Iliad, Fastweb, TIM, Vodafone e WindTre e il canale pay-per-view Sky hannoformalmente aderito al Codice di Condotta, recentemente approvato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), nel mese di agosto. Questa adesione rappresenta un impegno concreto per garantire ai clienti che sottoscrivono contratti telefonicamente la massima trasparenza e per contrastare le pratiche illegali e aggressive nel settore del teleselling. Tra le importanti novità introdotte dal Codice di Condotta, vi è il rafforzamento dell’obbligo di richiamabilità dei call center, che servirà a distinguere in modo chiaro lelegittime da quelle fraudolente. In altre parole, questa misura contribuirà a identificare e separare i call center legittimi da coloro che utilizzano numeri non contattabili in modo fraudolento per proporre ...