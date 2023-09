Squid Game | La Sfida | finalmente il game show ha un teaser trailer

La recensione di Hunt : grazie alla bella uscita in steelbook di Plaion, abbiamo scoperto uno spy-thriller a tutta action diretto e interpretato da ...

Il reality al centro della serie distopica rivive in questa versione con concorrenti reali. Netflix ha diffuso in streaming il trailer del suo ...

Ritorna Squid Game . La seconda stagione, "La Sfida ", apre l'arena a 456 giocatori in carne e ossa che parteciperanno al gioco mortale alla ricerca ...

Squid Game sarà anche stato un fenomeno di cultura pop, ma non bisogna mai sottovalutare la possibilità che il suo sequel possa procedere in una ...

Molti membri del cast di serie coreane di successo come Squid Game e The Glory non hanno ricevuto alcun compenso residual da parte di Netflix. Il ...