Sport in tv oggi domenica 24 settembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023)24ci aspetta una giornata ricca di. Ampio spazio ai motori con il GP del Giappone per la F1, il GP di India per la MotoGP, il GP di Aragon per la Superbike, il GP di Gran Bretagna per il Motocross. Da non perdere Italia-Polonia, ultimo match del preolimpico di volley femminile. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con la prova in linea maschile degli Europei, ma anche con il Tour de Langkawi e il Giro del Lussemburgo. Da seguire i Mondiali di lotta, i Mondiali di rugby e gli Europei di tiro a volo, mentre si concludono i tornei di golf della settimana e proseguono quelli di tennis. L’Italia inizia la propria avventura agli Europei di baseball, la Laver Cup interesserà gli amanti del tennis, la Maratona di Berlino potrebbe regalare magie, si assegna la Supercoppa Italiana di ...