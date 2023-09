Spesso abbiamo discusso | ma con rispetto | Gasparri mostra la foto con Napolitano

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 24 settembre 2023) “, sempre conper la sua dimensione istituzionale. Ci furono scambi polemici sulla Turco-. Poi anche in tempi più recenti. Come capogruppo ho avuto contatti istituzionali frequenti e un dialogo diretto. Non sempreinterpretato le cose allo stesso modo. Resta il lasciato di un uomo di grande cultura, cosa che non sempre si trova nella politica. Ci indica un modello di passione e impegno. Ha attraversato la vita delle Istituzioni. ”, le parole di Maurizioin occasione della Camera Ardente di Giorgioa Palazzo Madama.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev