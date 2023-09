Spazio | atterra Osiris - Rex | con un campione di meteorite di 4 | 6 miliardi di anni

(Di domenica 24 settembre 2023) su Tg. La7.it - Potrà insegnare molto sull'origine del sistema solare e la formazione dei pianeti, ma forse anche su come è iniziata la vita stessa: per questo la capsula ...

Potrà insegnare molto sull'origine del sistema solare e la formazione dei pianeti, ma forse anche su come è iniziata la vita stessa: per questo la capsula paracadutata negli Usa il 24 settembre dalla ...

Il frammento è arrivato grazie alla missione OSIRIS-Rex, un programma dedicato allo studio degli asteroidi. La navicella OSIRIS-Rex era partita dalla Terra nel 2016 ed è riuscita a raccogliere un ...L'arrivo della capsula, contenente il più grande campione di asteroide mai raccolto, è previsto alle 16.55 italiane, nello Utah. A guidare la sonda è una speciale 'bussola' italiana realizzata da Leon ...