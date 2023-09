Sorpreso con 31 dosi di cocaina | arrestato dalla polizia

Leggi su anteprima24

(Di domenica 24 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carriera Grande hanno notato due persone sedute su una pachino ed un passaggio di denaro. I poliziotti sono intervenuti bloccando la fuga di una delle due persone che è stata trovata in possesso di 31die 50 euro. Si tratta un 35enne romeno che è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.