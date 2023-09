Sophia Loren caduta in casa | ricoverata in ospedale e operata per fratture all' anca Agenda rinviata

Sophia Loren ricoverata in ospedale dopo una caduta in casa . L'attrice è rimasta vittima di un incidente domestico questa mattina nella sua ...

È ricoverata in ospedaledopo una caduta avvenuta questa mattina 24 settembre nella sua casa a Ginevra, in Svizzera. L'attrice, 89 anni compiuti lo scorso 20 settembre, ha riportato alcune fratture al livello ...è caduta in casa. Lo riporta il Corriere della Sera, con notizia rilanciata dal Messaggero. L'attrice, che ha compiuto 89 anni il 20 settembre, è stata operata a causa di frattura all'...

Sophia Loren ricoverata in ospedale dopo una caduta in casa. L'attrice è rimasta vittima di un incidente domestico questa mattina nella sua abitazione a Ginevra. Sophia ...Era attesa martedì 26 settembre a Bari, per ricevere la cittadinanza onoraria della città e per inaugurare il quarto ristorante in Italia con il suo nome: il Sophia Loren Restaurant, appunto. Invece, ...