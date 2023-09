Sophia Loren cade in casa | ricoverata in ospedale e operata per fratture all' anca Agenda rinviata

... a pochi passi dal Duomo, la diva del cinema italiano adorata da De Sica ha aperto il suo ristorante milionario, che appartiene ad una ricca catena nota con il nome di "Restaurant " ...Film in onda questa sera in TV in seconda serata : I girasoli (Drammatico) in onda alle 22 su LA7D , un film di Vittorio De Sica, con, Marcello Mastroianni, Ljudmila Saveljeva, Anna ...

Sophia Loren cade in casa a Ginevra: ha riportato alcune fratture ed è stata operata. Rinviati tutti gli appuntamenti Corriere

Sophia Loren firma un nuovo ristorante a Bari: pizza, parmigiana e sfogliatelle in menu Gambero Rosso

L'iconica attrice Sophia Loren ha subito un brutto incidente domestico nella sua abitazione a Ginevra. La Loren è caduta, riportando alcune fratture che hanno reso necessario un intervento chirurgico.Sophia Loren in ospedale dopo una caduta in casa. L'attrice è rimasta vittima di un incidente domestico questa mattina nella sua abitazione a Ginevra. L'attrice - come riporta il Corriere della Sera - ...