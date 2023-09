Soldi alle Ong e ora i confini blindati | asse Germania-Francia contro l' Italia

Leggi su iltempo

(Di domenica 24 settembre 2023) Resta alta la tensione in Europa sulla questione migranti. La notizia che la ong tedesca Sos Humanity riceverà un finanziamento di 790.000 euro nell'ambito del programma del Bundestag e del ministero degli Esteri di Berlino per le organizzazioni non governative che si occupano di assistenza a terra e soccorso in mare dei migranti, però, getta ulteriore benzina sul fuoco. Per la Sos Humanity questi fondiOng sono fin troppo pochi, perché coprono «solo circa un quarto dei nostri costi annuali per la nostra missione di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo» e «corrispondono solo allo 0,3% del budget tedesco per gli aiuti umanitari». Tra l'altro la Humanity fa parte della United4Rescue, la coalizione di Ong, che vanta ben tre navi attualmente attive fra il Nord Africa e la Sicilia: Humanity 1, SeaWatch 5 e la Sea Eye4. La Lega parla di «gravissima ingerenza straniera ...