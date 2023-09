Siamo tornati agli anni Trenta? Oggi il sentiero della pace non può deviare da quello della diplomazia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 settembre 2023) La geopolitica è tornata ad essere la bussola dell’economia mondiale. Si fanno affari con i ‘paesi amici’, questa la regola d’oro del commercio internazionale. L’intervallo magicoglobalizzazione, quando a guidare le decisioni economiche erano i fondamentali di economia – come dimenticare la delocalizzazione degliNovanta in Cina per inseguire salari più bassi che in occidente? – si è concluso. Risultato: la frammentazione dell’economia globale in blocchi concorrenziali e anche ostili. Ma ciò che sta accadendo a livello economico è solo il sintomo di una malattia politica che sta ridisegnando l’aspetto politicoglobalizzazione: il multilateralismo. C’è chi sostiene che, ...