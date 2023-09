“Sì | ma la vita è più cara” | quante volte l’hai sentito dire? Ecco quanto si guadagna in media in Svizzera

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 24 settembre 2023) Lo sappiamo: il costo dellainè sicuramente più alto. Ma chedelle buste paga dei lavoratori elvetici? Scopriamosimente oltreconfine e perché tantissimi dei nostri connazionali vanno a lavorare insia lavorare in? – grantennistoscana.it744 chilometri: è l’estensione del confine tra Italia e. Per entrambi i Paesi si tratta della frontiera più lunga. Sono tantissimi i frontalieri italiani, in particolare dalla Lombardia ma anche dall’Alto Adige, che ogni giorno varcano la frontiera italo-per andare a lavorare nel Paese elvetico. Il motivo di questi spostamenti giornalieri non sono le montagne ...