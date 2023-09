Si arrampica nudo su una statua in piazza della Signoria | arrestato a Firenze Vaclav Pisvejc | chi è l’imbrattatore seriale

Leggi su open.online

(Di domenica 24 settembre 2023) È stato, il cittadino ceco che stamani completamentee con scritto sul corpo «censurato», è salito sulladi Ercole e Caco, in. Immediato l’intervento di carabinieri e Vigili del fuoco che, con una scaletta, hanno poi recuperato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine come imbrattatore. Ora dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e, secondo quanto riporta Ansa, gli sarebbe stato inoltre contestato il reato di deturpamento di beni culturali e atti osceni. I precedenti Il cittadino ceco non è nuovo a questo tipo di azioni. Nel gennaio del 2018,imbrattò con vernice rossa una scultura dell’artista ...