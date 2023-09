Sgarbi | «La bellezza dell’Italia non può tollerare le pale eoliche»

Leggi su panorama

(Di domenica 24 settembre 2023) La realizzazione delle «» alte anche centinaia di metri devasta zone di pregio del Paese, accusa il critico di Panorama. La Calabria, per esempio, si sta indirizzando verso queste fonti alternative, nonostante la sua vocazione turistica e il pericolo di infiltrazioni criminali. Anche in Sicilia, nelle Saline trapanesi, c’è un progetto che minaccia un territorio unico per il valore naturalistico. Che il destino della Regione Calabria non possa che peggiorare è chiaro dall’annuncio del Piano per incrementare gli impianti eolici e fotovoltaici di grossa taglia. Si poteva sperare che dopo anni di speculazioni sbagliate la Calabria puntasse sulle sue bellezze naturali. È vero il contrario: la grande idea è assecondare «la spinta propulsiva generata dalla richiesta di investimenti, anche per porsi in linea con le direttive europee che chiedono nuovo impulso verso una ...