Serie B LIVE | Samp avanti a Parma | Como in vantaggio

(Di domenica 24 settembre 2023) La sesta giornata del campionato diB si completa quest’oggi con le ultime tre partite in programma, in attesa del ritorno in campo...

La sesta giornata del campionato di Serie B si completa quest’oggi con le ultime tre partite in programma, in attesa del ritorno in campo...

Di seguito la DIRETTA LIVE di Parma-Sampdoria , partita seguita minuto per minuto dalla splendida cornice dello Stadio Ennio Tardini di Parma, in ...

La diretta LIVE di Alessandria-Lumezzane , match valido per la quinta giornata del girone A di Serie C 2023 / 2024 . I padroni di casa hanno iniziato ...

La sesta giornata del campionato di Serie B si completa quest’oggi con le ultime tre partite in programma, in attesa del ritorno in campo...

A Bergamo, il match valido per il match diA 2023/2024 tra Atalanta e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium, Atalanta e Cagliari si affrontano nel match valido per la 5° giornata di campionato ...All'Udinese Arena, il match valido per la quinta giornata diA 2023/2024 tra Udinese e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Udinese Arena, Udinese e Fiorentina si affrontano nel match valido per la quarta giornata di ...

Bologna-Napoli DIRETTA VIDEO: seguila LIVE CalcioNapoli24

Udinese-Fiorentina 0-1: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Per il brasiliano si prospetta l'esordio stagionale dal 1', prima in assoluto in Serie A. Gli azzurri dovranno rispondere alla vittorie delle milanesi e provare ad agganciare al quarto posto la ...12' Terzo calcio d’angolo di fila per il Parma dopo il tiro di Bernabei deviato fuori da un difensore. Anche il terzo corner viene messo sul fondo dalla difesa blucerchiata. Il quarto in una manciata ...