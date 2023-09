Serie A Silver | esordio vincente per la Genea Lanzara a Teramo

Leggi su anteprima24

Laottiene i primi due punti stagionali in. La giovanissima compagine allenata da coach Pasquale Maione bagna ottimamente il debutto nel nuovo campionato nazionale espugnando il Palasport di San Nicolò a Tordino. Battuti i padroni di casa della Lionscol risultato finale di 28 – 24, al termine di una gara vibrante ma comunque ben gestita dai salernitani nell' intero arco dei sessanta minuti di gioco. Partire col piede giusto, conquistando l'intera posta in palio lontano dalle mura amiche, è l'obiettivo centrato da capitan Milano e compagni in un campionato estremamente equilibrato, incerto, nonché ricco di novità. E con tante novità rispetto al passato si è presentato in campo il sodalizio presieduto da Domenico Sica, a partire dalla guida ...