Serie A | Empoli - Inter 0 - 1

Rivivi con noi il live di Empoli-Inter, sfida valida per la quinta giornata di Serie A. Una rete di Dimarco permette ai nerazzurri di vincere in ...

Commenta per primo L'Inter ha vinto, ancora, a: 1 - 0 grazie a Dimarco . I nerazzurri hanno mantenuto la porta inviolata nelle ultime nove ...club fuori casa contro un'altra avversaria in...... l'è diventata così la prima squadra della storia che non è stata in grado né di conquistare punti né di segnare nelle prime 5 gare stagionali di un campionato diA. Lo riporta Opta .

Empoli-Inter 0-1: risultato finale e highlights Virgilio Sport

Serie A - Empoli-Inter, formazioni ufficiali: Frattesi e Pavard titolari. Barella e Dumfries in panchina Eurosport IT

Il brutto avvio di stagione dell'Empoli è certificato dai numeri: record storico e negativo per la squadra di Andreazzoli ...Decisivo il gol al volo di Di Marco nel secondo tempo. Inter – Empoli: i nerazzurri battono il cinque al campionato, con la quinta vittoria consecutiva e punteggio pieno in Serie A. A +3 dal Milan, ...