Serie A 2023 2024 | risultati e classifica aggiornata | tutti i marcatori e i tabellini

(Di domenica 24 settembre 2023) Tutto pronto per l’inizio della. Un altro campionato è iniziato, e sarà combattutissimo, con il Napoli di Rudi Garcia pronto a difendere con le unghie e con i denti uno Scudetto che mancava da ben 33 anni. Si è rafforzata molto la Lazio, e torneranno alla carica anche Inter e Milan, con la Roma a fare da outsider. Ma occhio anche alla Juventus, che contrariamente a tutte queste avversarie, non giocherà nessuna competizione europea: chi sarà vincitore alla fine? Qui di seguito,delle gare di tutte le giornate e laRIGORI A FAVOREPALI E TRAVERSEVAR A FAVORE LAInter 15 Milan 12 Lecce 11 Juventus 10 Fiorentina 10 Atalanta ...

La diretta LIVE di Mantova-Albinoleffe , match valido per la quinta giornata del girone A di Serie C 2023 / 2024 . Ottimo avvio per i padroni di casa, ...

Si chiude la sesta giornata della Serie B 2023 /24 con le ultime tre partite in programma alle 16.15, tra le quali spicca la vittoria per 3-0 del ...

I toscani salgono a 10 punti in classifica La Fiorentina passa 2 - 0 alla Dacia Arena contro l'Udinese oggi, 24 settembre, nel match in calendario per la quinta giornata della- 2024. I toscani si impongono grazie a un gol per tempo di Martinez Quarta su grande assist di Bonaventura, lui stesso autore della rete del raddoppio. Nota stonata per Italiano l'...Abbonati qui a Dazn per vedere in diretta tutte le partite della- 24 Per seguire in diretta live tutte le partite vieni su Virgilio ...

Diretta Bologna - Napoli (0-0) Serie A 2023 la Repubblica

Atalanta - Cagliari (2-0) Serie A 2023 la Repubblica

FASANO - Termina in parità, con il risultato di 0-0, la sfida tra Fasano e Manfredoni valida per la 3ª giornata di Serie D Girone H. I locali hanno avuto la possibilità di sbloccare la gara al 33' del ...La terza giornata del campionato di Serie C Femminile regala tanti sorrisi alla Capitale, con tre vittorie e una sola sconfitta per le squadre romane ovvero quella del Grifone Gialloverde nel derby ...