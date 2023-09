“Se non l’ha capito c’è un problema” | scontro Kvara – Garcia | la sentenza

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 24 settembre 2023) Non intende placarsi loin atto tratskhelia e Garcìa. Adesso arriva unainequivocabile. Khvichatskhelia è stata la stella assoluta del Napoli che ha dominato lo scorso campionato. Arrivato da perfetto sconosciuto in Serie A dalla Dinamo Batumi, ha stupito l’Italia e il mondo intero. Il suo impatto nel campionato italiano è stato da fuoriclasse assoluto. L’intera stagione dell’esterno georgiano è stata di caratura internazionale.tkshelia è stato nominato MVP della scorsa Serie A, ma anche in Champions League ha regalato grandi giocate mettendo in difficoltà squadre come Liverpool e Ajax. Con Luciano Spalletti il rapporto era ottimo; lo stesso, però, non si può dire con Rudi Garcìa. In questo avvio di stagione, complice un infortunio subito nel corso del ritiro estivo ...