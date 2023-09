Sciopero scuola domani lunedì 25 settembre 2023

(Di domenica 24 settembre 2023) La Csle (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) ha proclamato unodi tutto il personale docente e Atadella25. Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato che la Csle (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) ha proclamato uno“di tutto il personale docente e Ata a tempo determinato e indeterminato, delle scuole pubbliche, per l’intera giornata di25”. Csle spiega le motivazioni della protesta: 1. per stipendi a standard europeo 2. per buoni pasto 3. per l’inserimento dell’aumento degli organici nei procedimenti legislativi 4. contro regolamento supplenze e algoritmo che penalizza docenti precari inseriti in GPS ...

La Cub Scuola denuncia che i 124 euro concessi come aumento contrattuale per gli insegnanti, "peraltro ampiamente inferiori all'inflazione reale", ...

In una situazione di emergenza che ha visto coinvolti autisti in sciopero, una madre disperata e un gruppo di passeggeri abbandonati, il comandante ...

La Csle (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) ha proclamato unodi tutto il personale docente e Atadelladomani lunedì 25 settembre 2023. Il ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato che la Csle (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) ha proclamato uno"di ...Il C. S. L. E. (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) ha proclamato una giornata didi tutto il personale docente e ATA a tempo determinato e indeterminato, delle scuole pubbliche, per l'intera giornata di lunedì 25 settembre 2023. Il CSLE sciopera per richiedere stipendi ...

Scuola, sciopero domani lunedì 25 settembre 2023 Adnkronos

Scuola in sciopero lunedì RaiNews

(Adnkronos) - Sciopero della scuola domani lunedì 25 settembre 2023. Il ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato che la Csle (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) ha proclamato uno ...Lo sciopero è nazionale ed è previsto per l'intera giornata: non si conosce la percentuale di adesione in Liguria, anche se la rappresentanza sindacale di CSLE nella nostra regione non è elevata. Ogni ...