Sciopero sceneggiatori Hollywood | c’è una svolta | i produttori fanno “l’offerta che non si può rifiutare” | si va verso lo sblocco dell’enpasse

(Di domenica 24 settembre 2023) “Gli farò un’offerta che non potrà”. Spiace scomodare Il Padrino – bei tempi quelli della Newin cui istavano genuflessi agli “autori” – ma alla fine per gliiani della WGA, inda quattro mesi, è arrivata la proposta che, appunto, li potrà far capitolare. I membri dell’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) e della WGA si incontreranno nuovamente nelle prossime ore dopo quattro giorni consecutivi di negoziati. Secondo le testate del settore manca molto poco all’accettazione da parte degli scioperanti di un nuovo contratto triennale offerto dai boss della AMPTP. Si parla di un “offerta migliore e finale” che però smarcherebbe l’AMPTP nell’impegnarsi in ulteriori contrattazioni. Insomma, o mangi questa ...