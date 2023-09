Sciopero attori e sceneggiatori | c’è l’accordo con gli autori? Gli effetti della “paralisi di Hollywood”

Leggi su velvetmag

(Di domenica 24 settembre 2023) Lodeglicontinua a tenere sotto scaccoe le mobilitazioni hanno avutodevastanti. Tra produzioni slittate, eventi rimandati e titoli in sospeso, il settore dell’audiovisivo sta affrontando una profonda crisi. Ma il risvolto potrebbe essere vicino. Da oltre 140 giorni, glitelevisivi e cinematografici statunitensi hanno posato la penna. Risale all’ormai lontano 2 maggio, infatti, l’inizio delloindetto dalla Writer’s Guild of America (WGA), il sindacato in rappresentanzasuddetta categoria. A rendere ancora più precaria la situazione già instabile il sostegno da parte del sindacato SAG-AFTRA, in rappresentanza degli, che, a partire dal 13 luglio, si è unito ...