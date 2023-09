Schlein veggente rilancia la settimana lavorativa breve Ma su come mantenere i non occupati è ancora al buio

(Di domenica 24 settembre 2023) Forse Ellyha capacità divinatorie. Con l'ultimo intervento: “favorevole ai 4 giorni a parità di salario” e se ha un po' di pazienza tutto questo probabilmente accadrà molto presto. Cosa voglio dire. Da tempo sui media e in tutte le sedi che conosciamo si discute dell'Intelligenza Artificiale, alcuni ritengono che sia la panacea a tutti i mali altri che sia il male assoluto e che porterà all'estinzione del genere umano, comunque sia oggi troviamo aziende altamente robotizzate e gestite dall'IA dove i dipendenti mediamente sono stati ridotti a volte di 1/3 Segui su affaritaliani.it

La segretaria dem sembra avere capacità divinatorie: la settimana lavorativa di quattro giorni potrebbe presto diventare realtà anche grazie dell'IA ...