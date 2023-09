Schianto frontale | una vera tragedia

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 24 settembre 2023) Un tragico incidente ha segnato la domenica mattina nella zona nord della capitale. Sulla via Flaminia, precisamente all’altezza del chilometro 17 della strada statale 3, tra il cimitero di Prima Porta e Malborghetto, nel XV municipio, si è verificato uno scontrotra due automobili che ha visto la perdita di due vite. L’incidente è avvenuto intorno alle 5:30, e nonostante il tempestivo intervento del 118, del personale Anas e degli agenti del gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale, i soccorsi si sono rivelati purtroppo inutili. I due conducenti coinvolti, un uomo di 41 anni e un altro di 58 anni, entrambi di nazionalità italiana, sono tragicamente deceduti prima dell’arrivo in ospedale. A causa della gravità dell’incidente, il tratto della via Flaminia presso via Cornalbia e il bivio Sacrofano è stato temporaneamente chiuso in entrambe le ...