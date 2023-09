Sassuolomania | Boloca perfetto | due spanne sopra Locatelli È già fra i migliori registi della Serie A?

(Di domenica 24 settembre 2023) Fra gatte e Gatti non vorrei che vi foste persi la prestazione di Danielcontro la Juventus. In maglia giallo Uniposca il Sassuolo ha...

Non è chesia diventato a un tratto così fondamentale da essere insostituibile. Non è questo. È il cambio in quella sequenza di cambi che diventa un cambio pessimo. Perciò non si tratta ...Adessoprenderà in mano la squadra e soprattutto Henrique potrà essere più offensivo. Dionisi ha capito che il piccoletto brasiliano può sbocciare definitivamente. Già l'anno scorso Henrique è ...

Sassuolomania: Boloca ricorda Fabian Ruiz, Dionisi può puntare su ... Calciomercato.com

Sassuolomania: una disfatta per troppa voglia di… Castillejo! Calciomercato.com

Brutta storia allo Stirpe. Peggio del Sassuolo oggi può sentirsi solo il Milan che ha perso il derby malissimo o l’Empoli che ne ha presi 7. Ma anche i neroverdi l’hanno combinata grossa. Anzi, dipend ...