Salvini difende gli affitti brevi | bene così

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 24 settembre 2023) Zuppa di Porro.rilancio condo edilizio, ma soprattutto boccia limitazione. Funerali laici per napolitano, veneziani nn lo disprezza, Travaglio sì. Meloni ani zero, giù botte da Molinari e Domani. Cambiano gli extraprofitti. Migranti il Papa e la Francia bisticciano come titolaLibero. I berlusconi sdalvano Forza Italia. Figliuolo parla al qn. Pensioni quota 103 e Zoppini sul Sole sulle regole soceitraerie in Italia #rassegnastampa24sett L'articolo proviene da Nicola Porro.