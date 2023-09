Salario minimo | M5S in piazza a Melito

Leggi su puntomagazine

(Di domenica 24 settembre 2023) M5S inper informare i cittadini e raccogliere le firme per ilQuesta mattina M5S inSanto Stefano a. Gli attivisti impegnati nella politica attiva tra la gente. L’obiettivo della manifestazione di questa mattina, la sensibilizzazione della cittadinanza sule la raccolta di firme per la sua introduzione. I 5 Stelle melitesi, con il loro proverbiale, entusiasmo non si sono sottratti alle domande dei cittadini. In un post pubblicato su Facebook scrivono: Buona Domenica. Stamattina inSanto Stefano, tra la gente come nostra tradizione a raccogliere firme per il. A chi crede ancora che la ...