Sabrina Ferilli si scaglia contro Maria De Filippi | lo scontro epico che ha fatto tremare Tu sì que vales

(Di domenica 24 settembre 2023) Oggi Notizie Scopriamo comeha aggiunto un pizzico di vivacità e simpatia a "Tu sì que" grazie alla sua unica combinazione di bravura, bellezza e charme romano! L'affascinante attricecontinua a incantare i suoi fan e il pubblico di "Tu sì que". La sua presenza nello show ha aggiunto un tocco speciale, coinvolgendo i telespettatori in un siparietto esilarante e provocante, focalizzato sull'argomento del sesso. E non mancheranno sicuramente situazioni intriganti nelle prossime puntate, grazie allo scherzoso Giovannino con i suoi esilaranti scherzi.e il suo ruolo a "Tu sì que" In questa nuova edizione di "Tu sì que",...

News tv. “Tu sì que vales” , Sabrina Ferilli offesa in diretta dalla concorrente . Ieri sera, 23 Settembre 2023, è andata in onda la prima puntata del ...

: Bravura, Bellezza e Simpatia, l'affascinante attrice romana, continua a incantare i suoi fan con la sua bravura, bellezza e simpatia. La sua presenza a 'Tu ...Un clamoroso scontro a Tu si que vales , nella prima puntata stagionale dello show del sabato sera in onda su Canale 5. Nel mirino di una concorrente, Elisabetta , ci finisce. Elisabetta, di Roma, era sul palco per parlare del kamasutra, argomento che 'studio da 27 anni', tanto che si definisce 'una grande esperta'. Ovvio l'imbarazzo, dunque i sorrisini, ...

"Tu si que vales", Sabrina Ferilli attaccata da una concorrente: "Lei rappresenta l'Italietta" TGCOM

Concorrente di Tu sì que vales insulta Sabrina Ferilli: Questa è l'Italietta che rappresenta Fanpage.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...In una nuova edizione di “Tu sì que vales,” condotta da Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile, con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e la new entry Luciana Littizzetto come ...