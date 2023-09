Rugby | Nazionale | lesione muscolare per Bigi | al suo posto Manfredi

(Di domenica 24 settembre 2023) Lione, 24 set. - (Adnkronos) - Lo staff medico dellaItalianaMaschile ha rilasciato il seguente bollettino medico nella settimana di preparazione verso la partita contro la Nuova Zelanda valida per la terza giornata per gli Azzurri nel Girone A dellaWorld Cup 2023. Lucaha riportato unadi secondo grado all'adduttore della gamba destra che non gli consentirà di proseguire la fase a gironi del Mondiale. Al suoraggiungerà il gruppo Azzurro Marco, tallonatore in forza alle Zebre che sarà a disposizione dello staff dellaItaliana Maschile a partire dalla giornata odierna – domenica 24 settembre – in preparazione del prossimo match contro la Nuova Zelanda.

