Rugby | Mondiali 2023 | la Scozia respinge Tonga e conquista la prima vittoria

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) Si è appena conclusa lapartita di oggi dellaWorld Cupe a Nizza sono scese in campo. Entrambe con un solo match all’attivo ed entrambe sconfitte all’esordio, per britannici e pacifici vincere è d’obbligo per restare virtualmente in corsa per i playoff, ma soprattutto per garantirsi quasi certamente la qualificazione diretta ad Australia 2027. Ecco come è andata. Pronti, via e dopo 2 minuti di gioco sembra meta per la, ma Blair Kinghorn schiacciadella linea e poi commette in avanti. Insistono i britannici e al 5’ la maul scozzese beffa ini, che pensano che il pallone venga mosso, e George Turner va comodamente fino in fondo per il 7-0. Rispondono lee al 10’ ...