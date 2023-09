Rrahmani ne salterà tre | forse quattro e anche il Real Madrid Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 24 settembre 2023)non giocherà a Bologna. Si è fatto male, è già uscito a Braga. Garcia ha polemizzato con la Nazionale kosovara ma ora latà è questa. Rischia di saltareil(3 ottobre), ne scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano.si è arreso a Braga, dopo 13?, e ieri ha scoperto che netre,persinocompreso: per scuotersi eper tentare (disperatamente) di esserci tra dieci giorni, in quel «Maradona» già pieno, il kosovaro ha cominciato immediatamente a curarsi,persino a invocare gli dei, mentre Juan Jesus, due passi più in là, stranito e perplesso si stava interrogando su quel malessere ...