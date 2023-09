Roma | Mourinho | «Rispetto a questo campo l’Olimpico sembra una passerella»

(Di domenica 24 settembre 2023) Le parole di Jose, tecnico della, dopo il pareggio ottenuto dai giallorossi in casa del Torino Joseha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dellacontro il Torino. Di seguito le sue parole. PARTITA E– «Abbiamo preso un gol da palla inattiva. Giocare contro il Torino è difficile, sono una squadra fisica e intensa. Abbiamo fatto una buona partita, non è facile creare occasioni contro loro con unche, in confronto,una. Abbiamo fatto una partita di sacrificio, con una linea difensiva nuova; mi è piaciuta la mia squadra ed era difficile fare meglio controTorino. La sensazione è di aver perso due punti, ma non sono triste se non per ...

Torino – Nulla da fare per la Roma di Mourinho , che non riesce a dare seguito al brillante 7-0 contro l’Empoli, che ad oggi rimane l’unica vittoria ...

Torino -: tanta intensità, ma non si va oltre il pareggio .: "Sulla nostra partita ha inciso quella infrasettimanale in Europa League" .spiega le sue scelte di formazione: "...AGI - All'Olimpico di Torino finisce 1 - 1 la sfida tra i granata e ladi. I giallorossi, in vantaggio con un gol di Lukaku al 68' , accarezzano per circa venti minuti il piacere della vittoria. Ma è Zapata, l'attaccante ex Atalanta che non è arrivato in ...

Non basta la rete di Romelu Lukaku alla Roma, che si fa riprendere dal Torino a cinque minuti dal 90', con la rete di testa di Duvan Zapata. Al termine del match, Mourinho è stato intervistato ai ...Mourinho aveva cominciato imitando il modulo del Toro e poi ... esangue ma comunque per una volta in campo fino all’ultimo). La Roma ha avuto il risultato in pugno eppure è riuscita a farselo sfilare ...