Roma | le pagelle di CM | Lukaku segna ancora | serataccia per N'Dicka

(Di domenica 24 settembre 2023) Torino-1-1 Rui Patricio 6: bravo in apertura di match a opporsi in tuffo al primo colpo di testa di Zapata, non può invece nulla su...

Buongiorno 6 : marcare un giocatore come Lukaku è tutt'altro che semplice, Buongiorno ci riesce per lunghi tratti: nell'unica occasione in cui il belga riesce a girarsi arriva il gol della.

In più di un’occasione, infatti, il numero 23 del Torino riesce a superare il difensore francese della Roma. Perde anche la marcatura di Zapata sulla punizione dell’1-1. Kristensen 5,5: Lazaro non gli ...La Roma pareggia per uno a uno contro il Torino nella quinta giornata di Serie A. Come uno scherzo del destino al gol di Lukaku, il migliore dei suoi, risponde Zapata ex obiettivo di mercato dei ...