Roma fermata dal Torino 1-1 | Zapata risponde a Lukaku

Leggi su sportface

(Di domenica 24 settembre 2023) Lasi illude con, ma viene punita nel finale dal centravanti che poteva prendere il posto del belga. Duvanha firmato la rete del definitivo 1-1 diin un Olimpico granata che ha offerto una gara fisica e a ritmi alti. Rispetto alla trasferta di Tiraspol, Mourinho cambia modulo e cinque giocatori. Dybala e il belga partono dal 1’, ma nel ritrovato 3-4-2-1 c’è spazio anche per El Shaarawy. La prima occasione però è per il. Al 5’ Lazaro crossa in area,prende il tempo a Llorente e di testa mette subito alla prova Rui Patricio. L’attaccante colombiano è stato vicino ai giallorossi in estate prima che Pinto virasse su. E al 9’ c’è il primo squillo dell’ex Inter con un mancino in controbalzo che sfiora il ...