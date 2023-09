Ritrovato in Grecia dopo 10 anni? La moglie sapeva tutto | bufera su Chi l' ha visto

Leggi su iltempo

(Di domenica 24 settembre 2023) "Grazie, senza di voi non avrei mai avuto questa conferma. È tanto tempo che cerco. Dieci". Ladi Adamo Guerra, Raffaella, reagisce così alle immagini mostrate da Federica Sciarelli nel corso di Chi l'ha?, il programma di Rai 3 che ha raggiunto a Patrasso, inl'uomo di Lugo di Romagna che aveva finto il suicidio nel 2013 per poi abbandonare la famiglia. La storia ha tenuto banco per giorni: Guerra è stato considerato morto per dieci, poi le telecamere lo hanno scovato e con lui la sua nuova vita greca. In realtà la famiglia avrebbe avuto notizia da tempo che Guerra era vivo e a Patrasso, anche perché si era iscritto all'Aire, l'anagrafe degli italiani all'estero. Circostanza che era emersa subitola trasmissione, come abbiamo spiegato in questo ...