Risultati Serie B | vince solo il Como | due pareggi in Parma-Samp e Bari-Catanzaro

(Di domenica 24 settembre 2023)B, tre gare si sono disputate quest’oggi:solamente il, poi anche dueAltre tre gare in campo oggi pomeriggio per la sesta giornata diB, terminate con i seguenti. Cittadella-0-3 (2? Ioannou, 32?, 50? Cutrone)doria 1-1 (19? Pedrola, 82? Circati)2-2 (28?, 57? Koutsoupias, 30? Sounas, 45’+1 Verna)

InA la Lazio è ovviamente la squadra che in questo momento sta facendo più discutere, con ... E la Juventus non ha fatto male nei, ma non è stata neanche indimenticabile in particolare ...Vogliamo tonare a vincere" Mg Napoli 24/09/2023 - campionato di calcioA / Bologna - Napoli / ... Il nervosismo a cosa è dovuto "Deinon siamo contenti, del percorso in campionato, ...

Paloschi segna all’esordio e salva il Desenzano. La Pro Palazzolo non si ferma più. Pareggio esterno per il Breno, prima sconfitta per l’Atletico Castegnato ...ROMA. Oggi pomeriggio si è concluso il terzo turno del campionato di Serie D girone G 2023/24, 19 gol realizzati ...