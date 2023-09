Risultati 5ª Giornata Serie A | alla Roma non basta Lukaku | stecca il Napoli | CLASSIFICA

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 24 settembre 2023) In archivio la 5ªdiA ricca di gol e tante sorprese. Partiamo dalle ultime due gare giocate la domenica. Ilancora, fermato 0-0 a Bologna. Osimhen sbaglia il rigore della vittoria e se la prende con Garcia dopo la sostituzione. Stesso risultato, ma con un gol per parte frae Torino. I bomber qui fanno la differenza:apre le marcature in una partita scorbutica e abnza bloccata, poco dopo Duvan Zapata firma il pari. Curioso che il colombiano sia finito al Toro proprio dopo chegli abbia precluso il passaggio in giallorosso. In vettal’Inter viaggia a punteggio pieno con 5 vittorie in 5 giornate, l’ultima arrivata quest’oggi per 0-1 contro l’Empoli con ...